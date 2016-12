Six criminels s'évadent de prison en passant par...les toilettes

Six prisonniers se sont évadés d'une prison au Tennessee. Une histoire à la fois rocambolesque et bête : ils se sont évadés par...les toilettes. Comme l'ont expliqué les responsables de la prison, les toilettes de leur cellule fuyaient ; cette fuite a fait rouiller les boulons, ce qui leur a permis de desceller les toilettes du mur ; ils ont ainsi pu ouvrir un trou vers un passage...qui menait à l'extérieur de la prison.

Un "prison break" qui doit donc fortement embarrasser les responsables du Tennessee : on se demande comment le problème de fuite n'a pas été remarqué ni réglé, ou comment on a pu laisser ce passage mener directement à l'extérieur de la prison.

Les six prisonniers sont dangereux, et au moins un a d'ores et déjà été appréhendé.