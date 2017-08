Le site porno xHamster propose de produire la 3e saison de Sense8

La série Sense8 a été officiellement annulé par Netflix début juin. Le site a annoncé qu'il n’y aura pas de saison 3 au grand dam des fans qui ont lancé une pétition signée par plus de 520.000 oersibbes pour réclamer son retour. Les fans regrettaient que la firme américaine ait décidé d’arrêter cette série de science-fiction au bout de seulement deux saisons contre les 5 prévues au départ.

La série pourrait-elle revenir sur un site inattendu ? xHamster, célèbre site pornographique américain, a proposé aux soeurs Wachowski de financer la troisième saison de la série. "“Nous savons que c’est peu conventionnel, mais nous voulons faire revivre Sense8 sur xHamster. Nous ne parlons pas d’une parodie”, a écrit le vice-président du site, Alex Hawkins, aux réalisatrices. " “Nous savons qu’un show sur les pansexualités est dur à vendre à une plateforme mainstream comme Netflix. .Nous n’avons pas ces limitations, et nous comprenons implicitement l’interconnexion des sexualités par-delà les frontières.”

Si l'offre peut faire sourire, xHamster rappelle être l'un des 100 sites les plus consultés au monde, avec une audience plus élevée que le New York Times, ESPN ou le Daily Mail, et signale qu'il y a cinq ans, "les gens riaient à l'idée que Netflix produise des séries originales".