Un site vous indique les films ayant un lien avec un scandale sexuel

Depuis que l’affaire Harvey Weinstein a éclaté, de nombreuses figures de Hollywood - Louis C.K.​, Kevin Spacey, Brett Ratner- ont été, à leur tour, accusées de viols et d'agressions sexuelles. Pour que les gens puissent se retrouver dans toutes ces polémiques, le site Rotten Apples [pommes pourries, NDLR] a classé toutes les œuvres liées à une personne accusée de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. Il suffit juste d'entrer le titre du film et on peut voir qui, dans le casting, est mêlé à un scandale sexuel.

L'idée de la création de cet outil est venue, selon le site Broadly après l’affaire Weinstein.

"Nous avons vu cet effet boule de neige et, avec tous les noms qui sortaient, il devenait de plus en plus difficile de s’y retrouve. Nous avons pensé qu’il serait bien qu’un outil simple permette aux gens de comprendre cette information", confie au média Tal Wagman, un des créateurs du site. Tous les curieux pourront donc désormais se retrouver dans toutes les polémiques.