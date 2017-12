Siphons à chantilly : pendant les fêtes, gare au risque d'explosion

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L’ancien syndicaliste et ministre lorrain, Jacques Chérèque, est décédé

Décès de Jacques Chérèque, grandes figures du syndicalisme et du socialisme

Décès du syndicaliste et ancien ministre Jacques Chérèque

En décembre, des tests menés par le magazine Que choisir ont mis en évidence la forte pression qui règne à l’intérieur de ces appareils prisés des cuisiniers: en fonctionnement normal, elle monte jusqu’à 20 bar et en cas d’utilisation anormale (le récipient étant rempli au maximum), elle dépasse les 40 bar pour certaines marques. À titre de comparaison, la pression à l’intérieur d’une bouteille de champagne est de 4 à 6 bar.

Depuis ce drame, les distributeurs ont décidé d’inciter les consommateurs à utiliser des modèles à tête en aluminium, moins fragiles que ceux en plastique, et la DGCCRF a multiplié les appels à la prudence, ainsi que les rappels de produits défectueux.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres