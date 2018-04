Sibyle Veil nommée par le CSA à la présidence de Radio France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Deux piliers de l'entrée du Taj Mahal s'effondrent à cause du vent

En savoir plus

Sibyle Veil entame donc un mandat de cinq ans. Mathieu Gallet a déposé un recours devant le Conseil d'Etatt pour contester son renvoi. L'ancien président de Radio France ne retrouvera pas son poste. Il pourrait en revanche toucher entre 223 000 et 270 000 euros d'indemnités, selon France info.

Suite au départ de Mathieu Gallet, l'intérim était assuré depuis le 1er mars par Jean-Luc Vergne, le doyen des administrateurs du groupe. Six candidats ont été auditionnés cette semaine par les membres du CSA.

La nouvelle directrice de Radio France est diplômée de l'ENA. Elle est d'ailleurs issue de la même promotion qu'Emmanuel Macron. Elle a également été à la tête de la transformation de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris entre 2011 et 2015 ou bien encore conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Elysée.

Sibyle Veil, âgée de 40 ans, occupait auparavant la fonction de directrice déléguée aux opérations et aux finances de Radio France depuis 2015.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres