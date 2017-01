Shazaam : film introuvable ou "effet Mandela" ?

A la recherche du Sindbad disparu …

L’histoire ? Un génie un peu bête, Sindbad qui aurait été joué par David Adkins, qui exauçait les vœux des enfants. Mais voilà que le film qui porte le titre de ce personnage est introuvable raconte The New Statesman, au plus grand dam des jeunes fans qui avaient visionné à l’époque ce film.

Certains d’entre eux ont lancé un fil Reddit à ce sujet : « [Mes amis et moi] avons TOUS en tête l’image de ce comédien des années 1990, Sinbad, déguisé en génie.

On a cherché sur Internet et on n’a rien trouvé qui y fasse référence. On a fait des sondages informels et beaucoup d’autres gens ont l’air de s’en souvenir aussi. Mais qu’est-ce qui se passe ? ! » Un homme montre notamment la photo de la VHS.

D’autres ont conclu que ce film n’avait jamais existé et que les internautes ont dû confondre avec le film Kazaam dans lequel joue le basketteur Shaquille O’Neal dans le rôle du génie. On parle alors d’ « effet Mandela » : lorsque des personnes partagent des mêmes souvenirs sur un événement qui n’a pourtant jamais eu lieu.

L’expression avait été inventée par la blogueuse Fiona Broome qui avait posté ce message à propos d’une mort de Mandela en 1980 dont elle était persuadée : « Je croyais en avoir des souvenirs très clairs : avec des JT de ses funérailles, les images des JT de ses funérailles, le deuil en Afrique du Sud, quelques émeutes urbaines et le discours très émouvant de sa veuve. Et puis j’ai découvert qu’il n’était pas mort du tout. »

Mais les internautes qui ont lancé les recherches sur Sindbad persistent et signent : il ne s’agit pas du même film que Kazaam et ils ne sont pas touchés par l'effet Mandela !