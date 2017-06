Selon le prince Harry, personne dans sa famille n'a "envie de devenir roi ou reine" de la monarchie britannique

Le job a pourtant l’air plutôt sympa… Dans un entretien accordé au magazine Newsweek, le prince Harry a dévoilé que lui ou ses proches n’attendaient pas vraiment avec impatience de monter sur le trône de la monarchie britannique. Suivant l’ordre proto­co­laire, le prince est en cinquième posi­tion pour prendre un jour la place de la reine Eliza­beth (devant lui se trouve son père le prince Charles, son frère aîné le prince William, et les enfants de celui-ci George et Char­lotte). Mais aucun ne seraient franchement emballés. "Y a-t-il quelqu'un dans la famille royale qui ait envie de devenir roi ou reine?

Je ne crois pas, mais chacun endossera ses responsabilités le moment venu". a-t-il confié.

Et d’ajouter : "Nous sommes déci­dés à moder­ni­ser la monar­chie britan­nique. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais dans l’in­té­rêt géné­ral". Le frère de William a également insisté sur le côté "normal" de sa vie. "Même si j'étais roi, j'irais toujours faire mes courses" tout en admettant qu'il ne fallait pas enlever "la magie" de son statut. "Les Britanniques et le monde entier ont besoin d'institutions comme celle-ci" a-t-il estimé.

Le jeune prince est également revenu sur le traumatisme qu'a causé la mort de sa mère, il y a 20 ans. Il s'est confié notamment sur les funérailles, diffusées dans le monde entier, et auxquelles il a assisté aux côtés de son frère William, alors âgé de 15 ans, sans pouvoir verser une larme. "Ma mère venait juste de mourir et j'ai dû marcher un long moment derrière son cercueil, entouré par des milliers de gens qui me regardaient, pendant que des millions en faisaient de même à la télévision. Je crois qu'on ne devrait pas demander à un enfant de faire ça, quelles que soient les circonstances. Je ne crois pas que la même chose pourrait se produire aujourd'hui" juge-t-il.