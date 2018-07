Selon Julie Gayet, "beaucoup de gens espèrent" le retour de François Hollande

Julie Gayet est restée très discrète sur sa relation avec François Hollande depuis les révélations dans la presse people des clichés du président en scooter.

La comédienne et productrice a, pendant une longue période, refusé de commenter en public son histoire d'amour avec François Hollande. Maintenant que la carrière politique de l'homme avec lequel elle partage sa vie est passée au second plan, elle s'autorise à communiquer et à évoquer leur histoire dans les médias.

Julie Gayet vient d'accorder un entretien à la rédaction du Parisien.

Dans les colonnes du quotidien, elle a joué le jeu des questions sur sa vie privée.

"Nous avons toujours séparé nos vies professionnelles, et je crois que les gens le savent. Il est de toute façon à mes côtés, quoi qu’il arrive. Et moi du sien. On a fait nos carrières, nos vies comme cela et je ne l’imagine pas autrement".

L'actrice a avoué François Hollande était "quelqu'un de très drôle" et à l'humour "légendaire":

"Dans la vie, il me fait beaucoup rire et c'est très important pour moi".

Alors qu'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de François Hollande, est dans la tourmente depuis une quinzaine de jous dans le cadre de l'affaire Benalla, Julie Gayet a tenu à souligner dans cet entretien au Parisien l'attente qu'elle percevait et ressentait chez les Français vis-à-vis de François Hollande.

"Ce qui est important aujourd'hui, et je le vois quand on sort, c'est qu'il y a une vraie attente, beaucoup de gens espèrent son retour".

François Hollande serait-il la figure d'avenir et de confiance pour la France et le Parti Socialiste dans les années à venir, au même titre que Nicolas Sarkozy pour la droite ? Julie Gayet en est en tous les cas la première convaincue et en est persuadée...