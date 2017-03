Selon Brigitte Bardot, le cinéma français ne compte plus que des "barbus et des actrices aux cheveux gras"

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Brigitte Bardot fustige le cinéma français d'aujourd'hui et aborde sans détour différents problèmes de société.

"Il n’y a plus que des barbus et des actrices aux cheveux gras, qui se font violer dans les coins et qui trouvent des excuses à leurs agresseurs.

Il n’y a qu’à regarder la Cérémonie des César où de gentils zombies remercient papa-maman, leur concierge et leur chauffeur de taxi, tout en lançant l’incontournable appel à la fraternité humaine et à l’antiracisme", estime l'actrice, interrogée sur le cinéma français actuel.

"Je ne peux plus les voir, les islamistes. Que pratiquement partout en France on voie des burqas, c’est inadmissible. Qu’ils se conduisent comme ils veulent dans leur pays d’origine, mais qu’ils ne nous imposent pas des coutumes, des pratiques, des discriminations d’un autre âge : la France, ce n’est pas ça (…) Je ne me suis pas battue contre l’Algérie française pour accepter une France algérienne. Je ne touche pas à la culture, à l’identité et aux coutumes des autres. Qu’on ne touche pas aux miennes", poursuit Brigitte Bardot en réponse à une question sur le communautarisme et la société Française.