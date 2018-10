Les selfies plus meurtriers que les requins à travers la planète

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pierre Moscovici charge le PS et renonce à une candidature comme tête de liste aux européennes

L'UE à Theresa May : il est "temps de se remettre au travail" sur le Brexit

Londres et Canberra accusent le renseignement militaire russe de mener des cyberattaques 04/10/2018 - 12:51

Les victimes sont majoritairement âgées entre 22 et 23 ans. Ces drames se sont déroulés pour la plupart en Inde, en Russie, aux Etats-Unis et au Pakistan.

Selon les chiffres de l'étude, 3 personnes sont mortes en faisant un selfie en 2011, deux en 2013, 13 en 2014, 50 en 2015, 98 en 2016 et 93 en 2017.

Les selfies ne sont jamais mentionnés comme cause de mort dans les bases de données officielles, les scientifiques pensent donc sous-estimer le nombre de morts, selon des informations de Slate.

Des chercheurs indiens viennent de révéler que les selfies ont fait, en six ans, plus de morts dans le monde que les requins, pourtant tant redoutés par les surfeurs.

