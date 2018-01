La Seine atteint 4,5 mètres de haut

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Inondations: 29 départements en vigilance orange, le Doubs et Jura en rouge

Prisons: début de la réunion entre la ministre et les syndicats

Rémunération des députés et fonctionnaires de l'Assemblée: Rugy dénonce des "amalgames"

En savoir plus

Selon le site internet tameteo.com, la situation devrait se stabiliser d'ici à la fin de la semaine "et peut-être même une légère décrue".

Le service d'information qui a placé tout le territoire en vigilance orange et le tronçon parisien de la Seine en jaune a confirmé que la hausse se poursuivra toute la semaine et pourra atteindre selon les premières prévisions 5,4 mètres de haut mercredi.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres