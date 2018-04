"Le Seigneur des Anneaux" va devenir la série la plus chère de l'histoire

Un budget particulièrement..."précieux". D’après les indiscrétions du Hollywood Reporter, Amazon serait prêt à dépenser la somme colossale d’un milliard de dollars pour l'adaptation télévisuelle du Seigneur des Anneaux. Car oui, la fameuse saga d’heroic fantasy va devenir une série. Et rien que pour l’acquisition des droits d’adaptation de l’univers des romans de John R.R.

Tolkien, le mastodonte américain dirigé par Jeff Bezos a déjà déboursé 250 milliards de dollars. Mais si vous rajoutez le casting, la production, la post-production et les effets spéciaux…la série reviendra encore plus chère que The Crown.

L'adaptation télévisuelle du Seigneur des Anneaux devrait s'étendre sur cinq saisons et a production pourrait débuter en 2019. Peu d’informations ont encore filtré sur cet ambitieux projet. Certains sites rapportent qu’Amazon souhaiterait toutefois que Peter Jackson, grand manitou des adaptations au cinéma, récupère le poste de producteur exécutif. Une manière de rassurer les (très) nombreux et (très) exigeants fans de l’univers onirique de Tolkien.