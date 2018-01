Sécurité informatique : deux failles majeures découvertes dans la plupart des ordinateurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Belgique télécharge 100 fois plus qu'il y a 10 ans

Tennis: Paire et Simon dans le dernier carré à Pune

En attendant, il est primordial d'appliquer toutes les mises à jour proposées par les objets électroniques et les programmes utilisés comme les navigateurs web.

Pour autant, on ignore si elles ont déjà été utilisées et si les patchs seront suffisants. Concernant Spectre, c'est la puce en elle-même qu'il faudrait changer pour corriger le problème, qui concerne aussi les smartphones.

Les fabricants de logiciels d'exploitation (Microsoft, Apple et Linux) ont déjà) annoncé des mises à jour disponibles ou bientôt prêtes pour tenter de corriger ces failles dangereuses.

C'est une véritable bombe informatique. Une équipe de chercheurs a révélé l'existence de deux failles informatiques présentes dans les processeurs des marques Intel, AMD et ARM, qui équipent la plupart des ordinateurs dans le monde. Baptisés Spectre et Meltdown, ces bugs pourraient permettre l'intrusion de programme malveillants. Les données sensibles pourraient ainsi être facilement volées.

