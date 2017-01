La secrétaire de Joseph Goebbels est décédée à 106 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Je crois que les gens qui aujourd'hui disent qu'ils se seraient soulevés contre les nazis sont sincères, mais croyez-moi, la plupart ne l'auraient pas fait (…) J'étais plutôt fière de moi que Joseph Goebbels me fasse confiance, mais aussi que mon enthousiasme à honorer cette confiance était plus grande que la curiosité d'ouvrir ce dossier", avait-elle raconté.

Citée par le quotidien britannique "The Guardian" , Brunhilde Pomsel confiait en août 2016 être impatiente de s'éteindre : "Dans le peu de temps qu'il me reste à vivre, que j'espère être des mois plutôt que des années, je m'accroche à l'espoir que le monde ne soit pas bouleversé de nouveau, comme à l'époque".

Brunhilde Pomsel, qui a travaillé auprès du ministre de la Propagande d'Adolf Hitler, s'était récemment livrée sur les rouages du IIIe Reich, dont Joseph Goebbels a été l'un des plus hauts dignitaires entre 1933 et 1945.

À l'occasion d'un entretien vidéo intitulé "A German Life", présenté au Festival du film de Munich, celle qui a été la secrétaire de Joseph Goebbels à partir de 1942 avait raconté son expérience 70 ans plus tard.

Brunhilde Pomsel, la secrétaire du chef de la propagande du régime nazi Joseph Goebbels et sujet d'un récent documentaire biographique, est décédée en Allemagne à l'âge de 106 ans, a indiqué lundi le réalisateur du film, Christian Kroenes.

