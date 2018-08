Le scorbut fait son retour aux Etats-Unis

On la surnomme la "maladie du marin", parce qu'elle touchait tout particulièrement cette population qui devait se passer régulièrement de fruits frais lors des longues traversées. On la croyait bonne pour les romans historiques et les musées : le scorbut fait cependant son retour. Lié à une carence en vitamine C, le scorbut résultait d'une perturbation de la formation du collagène entrainant des saignements, la décomposition des dents et la perte des cheveux. Pour lutter contre cette maladie, la distribution d'agrumes se généralisa à bord et le scorbut disparut.

Avant de ressurgir aux Etats-Unis. Il y a 5 ou 6 ans, des docteurs américains ont diagnostiqué pour la première fois un cas de scorbut. L'homme atteint par la maladie ne mangeait que du pain et du fromage. Depuis, c'est près d'une trentaine de cas qui ont été diagnostiqués.

La réapparition de cette maladie laisserait entrevoir de vrais problèmes de pauvreté dans le pays, qui entraine l'abandon d'une alimentation équilibrée. On retrouve des cas de scorbut en France (10 cas en 2015) et en Australie (12 cas en 2016.