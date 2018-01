Les scientifiques pensent avoir découvert ce qui a provoqué la fin de l’empire aztèque

L’énigme donne des maux de têtes aux scientifiques depuis des années. En 1545, une épidémie mortelle a foudroyé le peuple aztèque. Du sang coulait des yeux, de la bouche ou du nez des victimes, avant que la mort ne frappe trois ou quatre jours après. Selon les estimations, 7 à 17 millions de personnes auraient succombé à ces deux vagues épidémiques, contribuant vraisemblablement à la disparition de l’empire situé dans le plateau du Mexique.

L’origine de cette épidémie, nommée «cocoliztli» (synonyme de "peste" en langage aztèque) a suscité de nombreux débats depuis plus de 500 ans. Mais d’après un article du Gardian, des scientifiques de l’Université de Tuebingen, en Allemagne, ont définitivement écarté la variole, la rougeole, les oreillons et la grippe comme suspects potentiels.

En analysant l'ADN récupéré sur les dents de squelettes, ils auraient identifié une "fièvre entérique" semblable à la typhoïde et trouvé des traces de la bactérie Salmonella. Ces bactéries se propagent via la nourriture ou l’eau et auraient pu arriver au Mexique par l’intermédiaire d’animaux domestiques qui accompagnaient les Espagnols, explique l’équipe de recherche citée par le quotidien britannique. Les scientifiques appellent cependant à la prudence et jugent que la bactérie retrouvée n’est pas forcément la cause de l’épidémie… mais reste une candidate sérieuse.