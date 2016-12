Des scientifiques ont découvert que la nuit, les arbres dorment

Cela fait longtemps que les scientifiques savent que les plantes ont un cycle en fonction du jour et de la nuit, ce qui est logique étant donné l'importance de la photosynthèse pour leur métabolisme. Mais pour la première fois une équipe de scientifique a utilisé un scanner au laser pour mesurer ces cycles sur des arbres dans la forêt. Et ils ont découvert que, dans la nuit, les arbres...piquent du nez. Il y a un changement de position des feuilles et des branches.

Sur des bouleaux, les feuilles ont baissé à leur niveau le plus bas deux heures avant le lever du soleil, avant de se dresser quelques heures après. Pour l'instant, les scientifiques ne savent pas encore si le mouvement est provoqué par le soleil ou par le métabolisme interne des arbres.

La découverte a été publiée dans le journal scientifique Frontiers in Plant Science, et l'auteur principal est Eetu Puttonen, de l'Institut de recherche géospatiale finlandais.