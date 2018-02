Des scientifiques découvrent l'existence d'un volcan sous-marin qui pourrait ravager le Japon

Des chercheurs japonais viennent de découvrir un volcan sous-marin en formation à moins de 10 kilomètres de la côte nippone, au sud de l'île de Kyushu. Il est en plein sur le "cercle de feu", le fameux cercle du Pacifique qui suit la plaque pacifique et qui est connu pour sa très forte densité en volcans. Le dôme du volcan, qui contient une très grande quantité de magma en fusion est large lui aussi de 10 kilomètres, ce qui en fait un potentiel "super-volcan".

Si ce dôme entrait en éruption, le chercheur Yoshiyuki Tastsumi, qui fait partie de l'équipe qui enquête sur le volcan, considère qu'il y aurait un risque de voir le volcan toucher l'archipel nippon et provoquer une vraie catastrophe naturelle. 100 millions de personnes pourraient mourir non seulement sur l'île Kyushu et l'archipel des îles Osumi, mais aussi à cause du super-tsunami que l'éruption pourrait provoquer. Toutes les côtes du Pacifique, de l'Amérique du Nord, du Sud comme celles de la Chine ou de la Corée pourrait être submergées par une des ces vagues légendaires qui ont façonné l'imaginaire du Japon.

Un scénario apocalyptique, en somme.

Mais qui n'est pas nécessairement pour demain. La (mal)chance que le volcan entre en éruption et touche le Japon dans les 100 prochaines années n'est heureusement estimée qu'à 1%.