Des scientifiques américains ont découvert la meilleure manière de laver une pomme

Vous avez un quart d’heure devant vous et du bicarbonate de soude sous la main ? C’est bon, vous pouvez vous offrir une petite pomme. Le fruit cher à Jacques Chirac est en effet, hors circuit bio, traité aux pesticides (du thiabendazole, contre les champignons, et du phosmet, contre les insectes). Problème : ces derniers restent sur la peau du fruit. Beaucoup de consommateurs épluchent donc la pomme ou la lave. Mais si vous voulez passer par la case du lavage, les chercheurs de l’université du Massachusetts ont une technique pour vous.

Ces derniers se sont en effet livrés à une petite expérience. Ils ont lavé des pommes en utilisant trois méthodes : l'eau du robinet, une solution de bicarbonate de soude et d'eau, et une solution d'eau de Javel vendue dans le commerce et approuvée pour utilisation par l'Agence de protection de l'environnement. Les résultats ont révélé que la solution de bicarbonate de soude était la meilleure option. Après 12 minutes, 80 % du thiabendazole était éliminé, tandis que 96 % du phosmet était éliminé après un bain de 15 minutes. Curieusement, le simple rinçage à l’eau s'est avéré plus efficace que le lavage à l’eau de Javel.

Toutefois, le bicarbonate ne fait pas de miracle : les scientifiques ont également constaté que des micro-résidus de pesticides étaient aussi présents dans "la chair de la pomme". Mais que les doses restent bien inférieures aux normes autorisées pour la consommation.