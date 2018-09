Un scientifique veut construire des murs sous-marins pour lutter contre la fonte des glaces.

Construire des murs sous l'eau peut paraître une lubie de milliardaire désoeuvré, mais il n'en est ici rien. Des scientifiques affirment dans Cryosphere, le journal l'Union européenne des Géosciences pensent que construire des barrières de sable et de rochers pourrait empêcher les glaciers sous-marin de se détacher et donc de fondre dans l'immensité de l'océan. Cette technique n'est pas vue comme une solution à long terme, mais comme une façon de gagner du temps afin d'éviter de subir les conséquences du changement climatique. Il s'agirait en fait d'empêcher les courants sous-marins chauds de creuser la couche glaciaire sous marine et donc de créer de vastes icebergs comme on en observe de plus en plus.

Et surtout d'endiguer la montée des eaux avec les conséquences dramatiques qu'un tel phénomène pourrait entrainer.

Un chercheur de l'université de Princeton, Michael Wolovick, décrit le projet comme achevable. Reste à savoir qui est prêt à financer ce travail de titan, et où commencer le travail...