Scandale frontalier : les Suisses jettent de plus en plus leurs déchets en France !

En Suisse, à l'exception du canton de Genève, tous les cantons ont décidé depuis quelques années de taxer les sacs-poubelles. Le but de cette nouvelle législation est de limiter la production de déchets ménagers, et d'encourager des modes de consommation plus écologiques.

Chaque poubelle coûte désormais presque deux euros à un Suisse. Un prix censé payer le recyclage. Mais le problème est que tous les Suisses ne semblent pas être satisfaits par cette nouvelle loi. Certains ont même trouvé une astuce assez pernicieuse : aller déposer ses déchets chez ses voisins français !

C'est ce qu'a constaté la douane franc-comtoise, qui aurait arrêté 140 ressortissants suisses avec une cargaison de sacs-poubelles prêts à être jeté de l'autre côté de la frontière. Prix de cette incivilité : 150 euros. Les douanes de France-Comté parlent de 10 tonnes de déchets, parfois jetées négligemment sur la voie publique. Des habitudes auxquelles les Suisses ne nous avaient pas habitués. Dégoûtant !