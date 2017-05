Sarah Jessica Parker met les femmes à l'honneur

Sarah Jessica Parker se veut porte-parole des femmes. Selon Deadline, la star de la série Sex and the City va produire un documentaire évoquant les problèmes des femmes. Pour mener à bien ce projet, elle s’est associée à Morgan Spurlock (Super Size Me) et le site mode et beauté américain Refinery29. Ce documentaire baptisé "Who run the World ?" - en référence au tube de Beyoncé - sera diffusé sur la chaîne TNT cette année, d'après le Hollywood Reporter.

Il abordera notamment les thèmes suivants : l’utilisation de l’image féminine, les inégalités entre les femmes et les hommes, la lutte féministe… Mais Sarah Jessica Parker veut aussi évoquer "les réussites" des femmes. "Alors que nous continuons à nous battre pour l’égalité des salaires, l’accès à la santé, aux soins pour les enfants et d’autres choses encore, j’espère que nous pourrons donner une voix à celles qu’on n’entend pas et inviter chaque être humain à participer à ce dialogue", a-t-elle déclaré dans un communiqué.