Les sandwichs pollueraient autant que les voitures

D'après l'étude, pour laquelle 40 types d'encas ont été analysés, les casse-croûtes garnis de viande de porc (bacon, jambon ou saucisses) et ceux contenant du fromage et des crevettes sont les moins écolos. Pour avoir bonne conscience, mieux vaut se préparer un traditionnel jambon-beurre fait maison, qui serait le moins pollueur des sandwichs.

Ayant analysé le procédé de fabrication des sandwichs, allant de la production des ingrédients et des emballages aux déchets alimentaires jetés à la maison, les chercheurs ont constaté que les déchets liés à la production de sandwiches sont aussi nocifs pour l'environnement que 8.6 millions d'automobiles sur les routes.

Ah, le fameux sandwich du midi, pris sur le pouce avec un Diet Coke en checkant son compte Facebook. Un grand classique du cadre sup stressé. Mais gare ! Selon une nouvelle étude réalisée par des scientifiques de l’Université de Manchester, l’empreinte carbone de votre casse-croûte pourrait avoir un impact majeur sur les émissions de gaz à effet de serre.

