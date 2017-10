"Salut les Terriens" : Thierry Ardisson prétend qu'Anne Nivat lui a "demandé de truquer le montage"

Les bisbilles continuent entre Thierry Ardisson et Anne Nivat. Invitée du dernier numéro de "Salut les Terriens", le 7 octobre dernier, la journaliste -spécialiste de la Russie - avait fait part de son agacement lorsque le chroniqueur Tom Villa l’avait présentée comme "la femme de Jean-Jacques Bourdin". "Il n'a quand même pas dit le principal en ce qui me concerne, c'est que ma fonction ce n'est pas être femme de Jean-Jacques Bour­din, c'est grand repor­ter" avait-elle déploré. La séquence, diffusée samedi, a été gardée au montage, un moyen pour l’émission de "faire le buzz", selon Anne Nivat

Thierry Adrisson, de son côté, avance un autre point de vue.

"La réalité est tout à fait différente" explique-t-il. "En fait, Anne Nivat m'a demandé de truquer le montage et j'ai refusé", a assuré le présentateir expliquant qu'elle souhaitait "couper tout le passage où elle se plaignait" de la chronique de Tom Villa et où elle demandait que la chronique de l'humoriste soit refaite.

"Elle souhaitait que le moment où Tom Villa revient en plateau et la présente en citant son livre soit collé à la première version de sa chronique comme si rien ne s'était passé", prétend l'homme en noir. Et de conclure : "J'ai refusé de faire ce montage, préférant montrer les choses comme elles se sont déroulées sur le plateau et c'est pour ça qu'elle est en colère contre moi !".