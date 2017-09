Le salaire extravagant de Nabilla sur NRJ12

La starlette de téléréalité Nabilla Benattia fait son retour sur le petit écran à la rentrée sur NRJ 12 avec l'émission "Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie"; Emission pour laquelle la jeune femme de 25 ans touchera entre 200 et 300 000 euros selon l'émission de Cyril Hanouna "Touche Pas à Mon Poste. Une somme que la jeune femme justifie par les conditions de tournage et son statut de coproductrice.

Le concept de l'émission est évidemment très simple à comprendre. Le couple lâché en Australie à l'autre bout du monde devra voyager avec uniquement 13 dollars par jour et par personne. Le couple, accompagné par des amis proches et le frère de Nabilla aura pour objectif de rejoindre Sydney.

Une somme qui n'a pas manquée de lancer un début de polémique sur les réseaux sociaux. Ce n'est toutefois pas une première, la jeune femme avait déjà suscité des polémiques comme lors de son interview dans le magazine "Lui" où elle confiait que sa marque de vêtements lui rapportait près de 100 000 euros par mois.

A cela il faudrait encore rajouter les ventes de ses livres ou encore ses passages dans diverses émissions TV…