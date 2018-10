La saison 7 de "Orange Is The New Black" sera la dernière

Ce mercredi 17 octobre, Netflix a annoncé officiellement la fin de la série "Orange Is the New Black". Le compte Twitter officiel de la série a publié un message : " Attention: cela pourrait vous faire pleurer. La dernière saison, 2019" accompagné d'une vidéo avec les actrices Uzo Aduba, Taylor Schilling, Laura Prepon et Dascha Polanco qui font leurs adieux au programme et remercient les fans de leur soutien promettant une saison 7 qui ne sera pas décevante.

Orange is The New Black est une œuvre basée sur les mémoires de Piper Kerman, femme incarcérée dans une prison pour femme du Connecticut. Dans ses mémoires, elle racontait la vie au sein de la prison, les acteurs qui la composent et la vie quotidienne au sein de l'institution pénitentiaire.

Dans un communiqué, la créatrice de la série Jenji Kohan a déclaré : "Après sept saisons, il est temps d'être libéré de prison. Toutes ces femmes badass de Litchfield et l'incroyable équipe avec laquelle nous avons travaillé me manqueront. Mon cœur est orange mais…passe au noir". La showrunner occupera une dernière fois ce poste pendant la propduction des derniers épisodes.