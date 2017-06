Saint-Tropez : Pamela Anderson ouvre un restaurant éphémère et invite Emmanuel Macron

Habituée de la Côte d'Azur, Pamela Anderson ouvrira cet été un restaurant éphémère végétalien à Saint-Tropez (Var), a appris l'AFP ce mardi auprès de l'établissement. D'une capacité de 250 couverts, le restaurant appelé "La table du marché" ouvrira le 4 juillet pour 50 jours en partenariat avec le chef cuisinier Christophe Leroy, qui lui prête son auberge de campagne et déclinera pour elle les thèmes "végan, romantique, dolce vita et féministe", explique la direction de l'établissement.

La starlette américano-canadienne, devenue célèbre dans la série américaine Alerte à Malibu, et reconvertie dans la défense animale, sera présente "tous les jours, à l'accueil des VIP", assure également l'établissement.

"Je lance un appel à Emmanuel Macron et à sa femme Brigitte Trogneux.

En tant que résidente en France, ma maison d’adoption, je voudrais vous rencon­trer et discuter de la situa­tion de Julian Assange. J'ouvre un nouveau restaurant vegan en juillet. Je voudrais inviter le nouveau président et sa première dame. Rejoignez-moi le jour de l'ouverture et nous mangerons des bons mets en discu­tant de ce qu'on peut faire pour Julian", a déclaré la starlette ce mardi, en vue de cette ouverture.