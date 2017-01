Ryan Gosling jouera Neil Armstrong dans le biopic "First man"

Ryan Gosling va bientôt enfiler une tenue d'astronaute et se mettre dans les pas de Neil Armstrong, le premier homme a avoir marché sur la Lune. Selon Variety, l'acteur américain va interpréter au cinéma le rôle de Neil Armstrong, dans un biopic intitulé "First Man" et réalisé par Damien Chazelle (à qui l'on doit le fantastique "Whiplash" et le très attendu "La la land", déjà avec Ryan Gosling).

Ce film sera adapté de la biographie écrite par James Hansen, "First Man : The Life of Neil A. Armstrong". Il démarrera à la fin de l'année 1961 et suivra le parcours de l'ingénieur et la préparation de la mission Apollo 11, jusqu'à son envol réussi en 1969.

Le scénario a été confié à Josh Singer, récompensé d'un oscar pour son travail sur le script de "Spotlight".

Les spectateurs découvriront "les sacrifices et les coûts - pour Armstrong et l'Amérique - de l'une des plus dangereuses missions spatiales de l'histoire", déclare le magazine. Si le reste du cast n'a pas encore été annoncé, le tournage est prévu pour le début de l'année 2017. On ne devrait donc pas trop attendre avant d'entendre Ryan Gosling prononcer la fameuse phrase : "C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité."