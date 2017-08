Russia Today va lancer une chaîne de télévision en français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La chaîne, qui se posera en concurrent de France 24, LCI ou Euronews, part avec une réputation sulfureuse : "Russia Today et Sputnik se (soient) comportés comme des organes de propagande mensongère" en "répandant des contrevérités infamantes" avait estimé Emmanuel Macron en mai dernier lors de sa conférence de presse commune avec Vladimir Poutine.

Doté d'un budget de 20 millions d'euros de fonds publics russes pour l'année 2018. Son équipe rédactionnelle devrait compter, à terme, entre 130 et 150 journalistes recrutés en France.

Ce nouveau média sera finalement présenté à Cannes, le 16 octobre, pendant le MIPCOM, et devrait ensuite être lancé en décembre. La chaîne sera diffusée en continu sur le câble, le satellite et l'ADSL.

Le projet n'est pas nouveau : la chaîne a été conventionnée par le CSA dès septembre 2015, mais le lancement de RT France avait été reporté à cause de la crise du rouble.

Bientôt une nouvelle voix dans le choeur des chaînes d'information en France : après avoir lancé une version en anglais et en espagnol, le groupe RT (Russia Today) va décliner sa chaîne d'information en français.

