Royaume-Uni : le Prince Philip prendra sa retraite à l'automne, après des décennies de gaffes légendaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Les vignes et vergers de France ravagés par le gel printanier

Pour son premier voyage à l'étranger, Trump choisit Israël et l'Arabie saoudite

Macron: Goulard, Bertrand et Delanoë "ont vocation à m'accompagner"

Abattoir frigorifique de Sabalibougou : Mme le ministre de l’Elevage et de la Pêche satisfaite des progrès réalisées

En 2012, il s’adresse à un policier, en désignant une jeune femme blonde moulée dans une robe rouge zippée sur le devant : "Je me ferais arrêter si j’ouvrais la fermeture éclair de cette robe".

Au fil de sa vie publique, l'époux d'Elizabeth II s'est notamment illustré par des propos sulfureux et parfois maladroits, souvent tenus en public. Pour l'occasion, le site du quotidien britannique " Daily Mail " se souvient de ses "gaffes" les plus légendaires :

D'après le communiqué officiel publié par Buckingham Palace jeudi 4 mai, le Prince Philip, duc d'Édimbourg, prendra sa retraite à l'automne 2017, après plus d'un demi-siècle dans l'ombre de la Reine d'Angleterre.

