Royaume-Uni : Le prince Harry va dépenser 57 000 euros en implants capillaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Il n'y a plus de 'transmigrants' sur les parkings d'autoroute", affirme Jan Jambon

Publiée et aussitôt supprimée, la photo de Patrick Balkany sur la police de Levallois fait jaser

Les enquêteurs s'intéressent aux forums fréquentés par Nordahl Lelandais et essaient d'identifier des contacts

Alors que le futur roi d'Angleterre, William, a décidé d'assumer sa calvitie, son jeune frère Harry ne l'entend pas de cette oreille. Selon les informations du JDD, ce dernier prépare actuellement son mariage avec Meghan Markle, qui aura lieu le 19 mai prochain et en profite pour faire quelques implants capillaires. Mais vu la chute vertigineuse des cheveux de son frère, Harry a décidé de voir les choses en grand puisqu'il va dépenser pas moins de 57 000 euros pour garder sa tignasse rousse ! Le journal précisé que les résultats ne seront pas visibles avant plusieurs mois.

