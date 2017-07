Royaume-Uni : un nouveau portrait officiel du prince George dévoilé

Le prince George, 3e dans l'ordre de succession au trône britannique - après son grand-père, le prince Charles, et son père, le prince William - fête ses 4 ans (eh oui, déjà) ce samedi 22 juillet. A cette occasion, la famille royale britannique a publié sur Instagram son nouveau portrait officiel. "Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager un nouveau portrait officiel du prince George pour marquer son 4e anniversaire demain", pouvait-on lire vendredi sur les réseaux sociaux du palais de Kensington, résidence du couple et de leurs deux enfants.

Le portrait, pris au sein du palais de Kensington, date de la fin juin et est signé Christ Jackson, de l'agence Getty.

Le prince George, qui apparait très souriant sur la photo, va connaître un bouleversement en septembre : il va en effet rentrer à l'école maternelle Thomas's Battersea School de Londres. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale fréquentera une école mixte. "Ses altesses royales sont ravies d’avoir trouvé une école où, elles en sont sûres, George sera heureux et connaîtra un bon début pour son éducation", a écrit le palais.