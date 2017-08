Royaume-Uni : l'horloge "Big Ben" réduite au silence pour quatre ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Attaque au Burkina : « On a eu l impression de revivre l attaque du Cappuccino » (Jeune Afrique)

Des touristes fran�ais et allemands bless�s dans une explosion accidentelle � Lisbonne

Des pluies diluviennes font plus de 300 morts en Sierra Leone

Burkina: au moins 7 Burkinabè et 8 étrangers parmi les victimes de l'attaque

Cela fait 157 ans, presque sans discontinuer, que l'horloge sonne avec des sonneries différentes tous les quarts d'heure. Une longue tradition entrecoupée par quelques silences : la cloche avait auparavant été arrêtée entre 1983 et 1985 pour des travaux de rénovation, puis en 2007 pour maintenance. Petite précision pour briller dans les soirées mondaines : si le terme de Big ben est aujourd'hui utilisé pour désigner la tour, le surnom ne désigne en fait que sa cloche de 13,7 tonnes.

Seule petite exception à la règle : le fameux carillon se fera bien entendre lors d’événements majeurs, comme le Nouvel an, grâce à un mécanisme de substitution..

"Ce programme essentiel de travaux préservera l'horloge à long terme et permettra aussi de protéger et préserver la tour Elizabeth qui l'abrite", a précisé le gardien de l'horloge, Steve Jaggs.

"Big Ben" au repos forcé. Le 21 aout prochain, la célébrissime cloche londonienne va sonner pour la dernière fois avant quatre ans de silence pour cause de rénovation. Les travaux se concentreront sur le mécanisme de l'horloge et sur la tour de 96 mètres du palais de Westminster, qui abrite notamment le Parlement britannique.

