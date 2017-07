Royaume-Uni : il achète une Ferrari... et la fracasse une heure plus tard dans une sortie de route

Un homme a été victime d'un accident de la route, jeudi après-midi dans le Yorkshire, au Royaume-Uni.

Selon un message de la police du comté sur Facebook, l'homme a dévié de sa trajectoire et heurté la gouttière de sécurité en raison de l'humidité de la chaussée. La voiture est tombée dans un champs 50 mètres plus bas et a pris feu.

Arrivés sur les lieux, "les policiers ont demandé au conducteur quel véhicule il 'avait', et il a répondu : 'c'était une Ferrari'", précise la police. Les policiers ont alors remarqué un sentiment de fierté humiliée chez l'homme, qui a ajouté : "je viens de la recevoir.

Je suis allé la chercher il y a une heure".

Il s'agissait d'une Ferrari F430 Scuderia noire, d'une valeur de 280 000 euros, précise la police. Elle ajoute que la vitesse n'est pas à l'origine de l'accident et que plusieurs automobilistes ont été victimes de sorties de route dans le secteur, faute d'avoir adapté leur conduite au mauvais temps.