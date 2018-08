Mort de l'artiste légendaire Rosa Bouglione à l'âge de 107 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

US Open : le Messin Ugo Humbert rejoint Stan Wawrinka au deuxième tour !

US Open: bis repetita pour Halep, assommée d'entrée

US Open: Wawrinka refait le coup à Dimitrov

21h02 US Open: l'aventure continue pour Humbert AFP

La famille Bouglione perpétue la magie et les traditions de cet art si apprécié par les enfants et les grands-enfants au coeur du Cirque d'Hiver, à Paris.

Le public pourra venir se recueillir devant son cercueil et afin de lui rendre un dernier hommage au Cirque d'Hiver ce mercredi 29 août, de 10 heures à 13 heures. Une messe sera également célébrée ce mercredi à 14h30 en l'église Saint-Médard à Lizy-sur-Ourcq, en Seine-et-Marne. Rosa Bouglione sera inhumée au cimetière de Lizy-sur-Ourcq.

Rosa et Joseph ont organisé des spectacles au coeur du Cirque d'Hiver. Tous les grands artistes du cirque s'y sont produits. Les personnalités de l'époque comme Marlene Dietrich, Joséphine Baker, la Callas ou bien encore Georges Pompidou sont venues assister à ces spectacles inoubliables

Son père était lui-meme dompteur. Rosalie Van Been est tombée amoureuse en 1928 de Joseph Bouglione, un descendant de gitans italiens montreurs d'ours. Le couple se marie dans la cage aux fauves et part en voyage de noces en suivant la troupe du Wild West Show, fondé par Buffalo Bill en 1904. Le couple Bouglione aura sept enfants.

Rosa Bouglione est née le 21 décembre 1910 à Ixelles, en Belgique, sous le nom de Rosalie Van Been. C'est avec son mari, Joseph Bouglione, qu'elle a fait l'acquisition du Cirque d'Hiver en 1934.

Rosa Bouglione, la matriarche de la célébre famille ayant consacré sa destinée au monde et à l'art du cirque, est décédée ce dimanche à son domicile parisien. Elle était âgée de 107 ans.

