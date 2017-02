Roman Polanski veut retourner aux Etats-Unis pour clore l'affaire du viol

Selon le site TMZ, Roman Polanski se rendrait aux Etats-Unis, la semaine prochaine, pour fermer enfin son affaire du viol, qui le poursuit depuis 40 ans. Sa seule condition : avoir la garantie qu’il ne sera pas incarcéré… En 1977, il a été accusé de viol de Samantha Gailey, alors âgée de 13 ans. Aujourd'hui, le cinéaste franco-polonais de 83 ans veut apporter une preuve, laquelle selon lui, pourrait changer sa vie. Il s'agirait d'un accord secret que Roman Polanski aurait passé avec le juge à l'origine de son inculpation, indique TMZ.

L‘avocat du cinéaste, Harland Braun, a demandé à la Cour supérieure de Los Angeles de rendre public ce document. Ce dernier préciserait qu'au vu de la popularité de l'accusé, le juge Laurence Rittenband s'engageait à maintenir en détention le cinéaste pour une durée de 48 jours. Sauf qu'au bout de 42 jours purgés derrière les barreaux, à Chino en Californie, il a été libéré sous caution et a quitté les Etats-Unis pour l'Europe. Pour cause, il aurait appris que le juge a décidé de changer d'avis et voulait le condamner à 50 ans de prison. Aujourd'hui encore, il reste visé par une notice rouge d’Interpol et reste considéré comme un fugitif. La France, la Pologne et la Suisse sont les trois seuls pays où le cinéaste peut circuler librement sans risquer d'être extradé.

Il semblerait que c'est son renoncement à la présidence de la 42e cérémonie des César, sous la pression d'associations féministes, qui l'aurait poussé à prendre cette décision. Quant à sa victime, aujourd'hui âgée de 54 ans, cela fait des années qu'elle a abandonné des poursuites à l'encontre de Roman Polanski. Toutefois, la Cour suprême des États-Unis a toujours ignoré sa requête.