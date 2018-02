Les Rolling Stones repartent en tournée, et passeront par Marseille

La tournée Stones-No Filter reprend la route. Au programme : l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la République Tchèque, la Pologne et… la France. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ron Wood, véritables papys du rock'n roll vont donc une fois de plus faire vibrer toutes les enceintes les plus célèbres de la vieille Europe.

En France, ce sera donc le Stade Vélodrome de Marseille qui servira d'écrin au groupe. Cette tournée pleines de surprise comme de souvenirs est déjà légendaire, mais rares seront les heureux élus à pouvoir débourser le pactole habituel pour ce genre d'événements.

Et il faudra dégainer rapidement. La billetterie ouvrira le 2 mars.