Roland-Garros se fera sans Roger Federer

Pour s'économiser, Roger Federer, 35 ans et classé 5e mondial a fait l'annonce sur son site officiel ce lundi 15 mai, il ne participera pas cette année non plus au tournois Roland-Garros qui débutera à Paris le 28 mai. Comme explication, le Suisse a déclaré que pour continuer de jouer " encore de nombreuses années sur le circuit je pense qu’il est mieux de faire l’impasse sur la saison sur terre battue" et de se préparer pour la saison sur gazon et sur dur.

En raison d'une blessure, le joueur avait dû abandonner l'idée de fouler la terre battue parisienne déjà l'année dernière. Il assure que ses "fans français lui manqueront, mais aussi qu'il sera bien présent l'année prochaine.