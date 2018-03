Roland-Garros 2018 : le vainqueur remportera 2,2 millions d'euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

20h47 Des cheminots aux enseignants, une fin de semaine marquée par grèves et manifestations AFP

Témoignages, carnet secret et valises de billets: les éléments qui mettent en cause Sarkozy

Comme en 2017, les organisateurs ont souhaité "mettre l’accent sur les qualifications et les premiers tours", a souligné Guy Forget. Le perdant au premier tour recevra ainsi 40.000 euros, soit 5.000 euros de plus qu’en 2017, a détaillé le directeur du tournoi.

Cette année, le lauréat et la lauréate de l’édition 2018 de la deuxième levée du Grand Chelem (27 mai - 10 juin) remporteront chacun 2,2 millions d’euros, soit une 10% de plus qu’en 2017, a annoncé ce mardi 20 mars le directeur du tournoi Guy Forget. "Le prize money sera précisément de 39,197 millions d’euros cette année. La hausse est d’environ 10 % pour les simples par rapport à l’an dernier", a-t-il indiqué. À noter que l'année dernière, le prize money était d'environ 36 millions d’euros.

