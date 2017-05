Roger Moore, éternel James Bond, meurt à 89 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mort de Roger Moore, connu pour ses rôles dans « James Bond », « Le Saint » et « Amicalement vôtre »

En savoir plus

Ce succès va lui ouvrir les portes du cinéma et lui donner un rôle mythique, celui de l'agent 007 James Bond, en remplaçant Sean Connery. Il tournera 7 films dont L'Espion qui m'aimait ou encore Rien que pour vos yeux. Par la suite, il s'était fait plus rare sur les écrans.

Né à Londres en 1927, il a débuté sa carrière dans la série Ivanhoé mais c'est avec Le Saint et surtout Amicalement vôtre (1971 – 1972) qu'il deviendra une star internationale, incarnant le dandy britannique par excellence. Il est alors l'acteur de télévision le mieux payé au monde.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres