Les robots noirs seraient victimes de racisme

Avec le développement des robots, en particulier des robots qui ressemblent aux humains, c'est tout un champ d'études qui s'ouvre. Ainsi, il y a peu, des chercheurs allemands ont mené une expérience : les participants devaient intéragir avec un robot. Après cette interaction, la machine leur a dit qu'elle ne voulait pas qu'on l'éteigne et la plupart des gens ont hésité avant de le faire.

Autre étude publiée ces derniers jours, celle de chercheurs du Laboratoire de technologies des interfaces humaines de l'Université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande. Elle visait à savoir si les robots sont victimes de préjugés raciaux ou non.

Ils ont utilisé des photos de personnes d'origines différentes et de Nao, un robot humanoid, auquel ils ont appliqué différentes teintes, correspondant à différentes couleurs de peau humaines.

Les participants à l'étude jouaient le rôle de policiers et devaient décider, lorsqu'on leur montrait les images (qui représentaient soit un humain, soit Nao, armés ou non en fonction des images), s'il fallait qu'ils tirent ou non. Les participants avaient moins d'une seconde pour réagir, le but étant de tester leur instinct.

Les résultats montrent que les participants sont plus rapides à tirer sur les images représentant des hommes ou robots noirs armées, que sur des blancs armés. En outre, ils évitaient plus rapidement de tirer sur des blancs (humains ou robots) non-armés que sur des noirs.

"Les participants ont pu identifier aisément et en toute confiance la race des robots en fonction de leur racialisation et leur performance dans cette tâche sur le biais tireur a été affectée par de tels processus de catégorisation sociale", expliquent les chercheurs.

Pour les chercheurs, le fait que les robots soient pour l'instant majoritairement blancs pourrait poser problème à l'avenir. "Les robots sont supposés fonctionner comme enseignants, amis ou aides-soignants, par exemple, ce sera un grave problème si tous ces rôles ne sont occupés que par des robots racialisés en blanc", estiment-ils.