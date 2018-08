Robert Redford prend sa retraite d'acteur

Dans un entretien accordé à Entertainement Weekly, l'acteur Robert Redford a confirmé ce qu'il avait déjà annoncé en 2016, en l'occurence qu'il ne passerait certainement plus devant la caméra prochainement. Et il en sera ainsi pour Redford après le tournage de The Old Man & The Gun, un polar dirigé par David Lowery. Il jouera le rôle de Forrest Tucker, un criminel de carrière, aux côtés de Casey Affleck, Danny Glover, Sissy Spacek et Elisabeth Moss. Il a déclaré à la presse américaine, pour expliquer son choix :

"Il ne faut jamais dire jamais, mais j'en suis arrivé à la conclusion que cela sera tout pour moi en tant qu'acteur, et que je m'acheminerai vers la retraite après cela parce que je ne fais que ça depuis que j'ai 21 ans.

J'ai pensé : et bien, c'est suffisant. Et pourquoi ne pas en sortir avec quelque chose qui soit vraiment optimiste et positif".

Une carrière longue de 60 ans, qui ne s'achèvent pas complètement, puisque l'acteur a depuis quelques années déjà laissé la place au réalisateur, et que sur ce point, Redford n'est pas encore fixé. The Old Man and The Gun sortira le 28 septembre prochain en salles aux Etats-Unis, après avoir été présenté au Festival International du Film de Toronto. Redford a été lui-même à l'origine du Sundance Festival, le festival de cinéma indépendant américain. Ce dernier passage devant la caméra signera donc la fin d'une carrière marquée par d'immenses rôles, comme celui du navigateur de All is Lost, de Sundance Kid dans Butch Cassidy and the Kid, de Gatsby le Magnifique, d'un journaliste hargneux dans Les hommes du Président, de Denis Finch Hatton en amant de Meryl Streep dans Out of Africa ou en maitre-espion dans Spy Games avec Brad Pitt. Chapeau l'artiste.