Rixe à Orly : Booba et Kaaris écroués, le procès renvoyé au 6 septembre

L'avenir s'assombrit pour les deux artistes de la scène urbaine française. Alors que la période estivale est plutôt propice aux sorties d'albums, aux concerts et au festivals, Kaaris et Booba ont été placés en détention provisoire, dans deux prisons différentes, à Fleury-Mérogis et à Fresnes. Ils ont été placés à l'isolement dans leur cellule et pour leur temps de promenade.

Les deux enfants terribles du rap français ont été écroués dans l'attente de leur procès qui a été renvoyé au 6 septembre prochain. Le président du tribunal correctionnel de Créteil a aussi ordonné l'incarcération des neuf autres prévenus.

Les deux artistes risquent jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.

Cette lourde sanction a été décidée suite à "l'animosité persistante entre les deux groupes". Le risque de nouvelles altercations a également été évoqué.

Booba, 41 ans, et Kaaris, 38 ans, sont donc actuellement derrière les barreaux à la suite de la violente rixe de mercredi dans un des halls d'embarquement de l'aéroport d'Orly. Devant le tribunal, les deux artistes ont joué l'apaisement. Booba a précisé que "ce qui est arrivé est inexcusable, déplorable. L’abcès a été crevé, si on doit être irréprochables pour la justice et le rap, on le sera sans problème". Kaaris était sur la même longueur d'onde. Pour lui, "tout est terminé, tout est apaisé".