Solidarité avec Colin Kaepernick : Rihanna ne chantera pas à la mi-temps du Super Bowl

Chaque année, le Super Bowl, (la finale du championnat de football américain) est le cadre d’une performance musicale et scénique à couper le souffle, à la mi-temps du match. La retransmission de la rencontre réalise des audiences colossales aux Etats-Unis et à travers la planète. Justin Timberlake, Coldplay, ou bien encore Lady Gaga se sont déjà produits lors de précéntes éditions.

Rihanna aurait décliné l’offre pour l’édition de 2019. Selon des informations de la rédaction de US Weekly, "la NFL et la Fox voulaient vraiment que Rihanna chante l’année prochaine à Atlanta. Ils lui ont proposé, mais elle a dit non".

Selon le magazine américain, la chanteuse aurait refusé cette proposition par solidarité envers Colin Kaepernick. Ce joueur de football américain a créé la polémique en s’agenouillant en 2016 pendant l’hymne national. Il protestait contre les violences policières, dont les Afro-américains sont victimes aux États-Unis.

A la suite de cette polémique, le joueur n'a pas retrouvé d'équipe depuis la fin de son contrat en 2017 avec les 49ers de San Francisco. Il a été abandonné par de nombreux sponsors, sauf Nike. La marque en a fait son égérie en septembre dernier.

Believe in something. Even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/x5TnU7Z51i — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 5 septembre 2018