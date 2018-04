Un retraité en garde à vue pour avoir fait des "doigts d'honneur successifs" à Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'homme en question n'avait "aucun antécédent" judiciaire. Il a pu être relâché après "quatre heures" de garde à vue. Le retraité a avoué "que l'effet de groupe l'avait amené à être excessif et qu'il regrettait" les faits. Cet habitant de Saint-Dié-des-Vosges sera convoqué le 28 mai prochain devant un délégué du procureur pour un rappel à la loi pour un "outrage constitué".

Le retraité "était mécontent et l'a manifesté de manière très rigoureuse en faisant des doigts d'honneur successifs", selon des précisions du procureur d'Epinal, Etienne Manteaux, à France info.

Ce retraité réside à Saint-Dié-des-Vosges. L'incident en cet homme et Emmanuel Macron serait intervenu "lors d'un échange sur l'augmentation de la CSG."

La visite d'Emmanuel Macron à Saint-Dié-Des-Vosges, au lendemain du vote de la réforme de la SNCF , a été émaillé par de nombreux incidents. Le chef de l'état a notamment été pris à partie par des cheminots , des fonctionnaires et des retraités en colère.

