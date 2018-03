Le retour en force de "Roseanne", la série des années 80 qui dépeint la famille d'Américains moyens

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La lenteur et l'inaction des pompiers dénoncées

Lutte contre le trafic de drogue : Des produits toxiques d’une valeur de plus d’un milliard de FCFA incinérés hier à Kati

En savoir plus

Deuxièmement, parce que la série fait l'unanimité dans tout le pays, des supporters de Trump (parmi lesquels ont retrouve les deux acteurs principaux), mais aussi chez les critiques exigeants de la gauche new-yorkaise et californienne. Enfin parce qu'elle embrasse très clairement les problématiques de l'Amérique de son temps, avec une famille où se bouscule les problématiques politiques, religieuses, sociétales et économiques

Cette réussite est admirable par bien des aspects : d'une part un contexte économique plutôt défavorable pour les sitcoms, qui ne s'étaient pas remises de l'arrivée du numérique et de la VOD depuis les grandes années de Big Bang Theory par exemple.

En 1997 s'arrêtait une série culte aux Etats-Unis, Roseanne, avec l'actrice principale Roseanne Barr en mère de famille et son mari interprété par John Goodman. L'annonce de son retour en 2018, avec les mêmes acteurs, a semble-t-il créé un engouement certain. Lors de la diffusion du premier épisode de la série le 28 mars, ce sont 18,16 millions de téléspectateurs qui ont regardé la fameuse série, loin devant tout le monde dans la soirée, atteignant même une part d'audience monstrueuse avec 21% des 18-49 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres