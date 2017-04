Renaud sifflé en concert à cause de son soutien à Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour compenser, les 7000 spectateurs ont repris en choeur de nombreux tubes du chanteur, de "Mon HLM" à "Manu" ou "Morgane de toi". Même s'ils n'apprécient pas Emmanuel Macron, les fans de Renaud n'allaient tout de même pas lui dire "casse-toi tu pues, et marche à l'ombre".

Car le reste du concert n'était pas politique, et consacré à la musique, même si Renaud n'était pas vraiment en forme. En arrivant sur scène, il avait expliqué : "Je vous préviens j'ai chopé une rhinopharyngite. Cela n'arrange rien à ma voix rocailleuse et caverneuse, comme disent les journaleux... Qui oublient de dire généreuse. Mais vous vous en foutez hein? Vous n'êtes pas venus écouter Céline Dion ou Florent Pagny."

Renaud sifflé en concert ? L'idée semble impossible, tant le chanteur est soutenu par son public. C'est pourtant ce qui s'est passé, mardi, lors de son concert en ouverture du festival de Bourges. En cette année électorale, certains artistes pourraient en profiter pour faire passer quelques messages politiques - même si aucun candidat n'a pour l'instant prévu de s'y rendre, contrairement à François Hollande en 2012. C'est le cas de Renaud, soutien déclaré d'Emmanuel Macron, qui a déclaré en fin de concert : "Bon, on va quand même pas parler politique, sinon je vais mettre mon t-shirt ‘Macron président’".

