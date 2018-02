Renaud en "maison de repos" pour se soigner de son "breuvage assassin"

Renaud, toujours hanté par ses démons. Des rumeurs sur la mort ont surgi ces derniers jours, entrainant une réponse de son frère David Séchan. "Je veux démentir cette rumeur infâme sur sa mort. Renaud est en maison de repos en région parisienne. Il y est depuis 4 ou 5 jours et pour une dizaine de jours" explique-t-il au Parisien.

Malheureusement, l'alcool continue de lui mener la vie dure. "Il va bien mais apprend à se passer de ce breuvage assassin qu’est la bière. Il n’y a rien d’inquiétant" poursuit David Séchan. "Il a fini sa tournée sur les rotules et a connu le blues de fin de tournée. Quand on vit sur les routes avec 60 personnes pendant 120 dates, se retrouver seul du jour au lendemain n’est pas facile, surtout sans le public qui le portait. Il n’a pas été très sage. Et avec la fatigue intense accumulée, il a besoin de se réparer."

Encore une fois, David Séchan se montre rassurant.

"Il fait une batterie d’analyses, mais pas d’inquiétudes à avoir. Il souhaite réenregistrer rapidement et s’attaquer à l’album pour enfant qu’il doit faire avec Renan Luce. Il m’a même engueulé, quand il a son caractère de cochon, c’est que tout va bien."