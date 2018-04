La reine d'Angleterre est dévastée par la mort de son dernier corgi, Willow

C'est une tragédie pour la famille Windsor. Willow, le dernier corgi de son altesse la Reine d'Angleterre est décédé. Willow était le dernier descendant d'une grande lignée de corgi dans la famille royale britannique. Une lignée estimée à une trentaine de corgi. Son ancètre, Susan, avait été offerte à Elisabeth II pour ses dix-huit ans par ses parents. Susan avait donné naissance à Honey et Sugar, et c'est donc ce lien fort avec son enfance, son père et sa mère qui a soudain disparu.

Mais la reine n'en a pas totalement fini avec les corgis et pas du tout avec les chiens. Vulcain et Candy, ses deux compagnons actuels, sont des croisements de dachsund... et de corgi. Ouf !