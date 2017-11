La réglisse peut entrainer des problèmes cardiaques

Attention, la réglisse tue ! L’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration) met en garde contre la consommation excessive de ce bonbon noir, parfumé aux extraits de racine de réglisse. L'acide glycyrrhizique qui sert d'édulcorant présente ainsi de sérieux risques si on consomme plus de 52 grammes par jour de réglisse.

Cela peut provoquer de l'hypertension artérielle mais aussi des problèmes cardiaques, notamment chez les consommateurs réguliers de plus de 40 ans.

Ceux qui sont déjà affectés par des problèmes cardiaques doivent éviter d'y toucher. Attention à bien surveiller les étiquettes car l'acide glycyrrhizique peut se retrouver sur de nombreux emballages, sous le code E958.